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Facebook заблокировал страничку Дмитрия Тымчука из-за статьи о российских паспортах на Донбассе (фото)
В социальной сети Facebook заблокировали страницу народного депутата Украины, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука. Об этом «ФАКТАМ» сообщил главный редактор портала «Информационное сопротивление», военный эксперт Юрий Карин.
— Это произошло в результате массированной атаки жалобщиков, которым не понравилось, что группа «Информационное сопротивление» публикует информацию о незаконной выдаче Россией паспортов гражданам Украины на оккупированной части Донбасса. В частности, особую истерику вызвала публикация сведений о получении российских паспортов лидером бантустана «ДНР» Пушилиным и другой «руководящей» челядью, — рассказал Карин. - Позиция Facebook в данном случае более чем странная. Фактически администрация соцсети признала «паспорт ДНР» и другие филькины грамоты официальными документами, содержащими персональные данные. Чем косвенно признала саму «ДНР», а также поддержала незаконную выдачу паспортов Россией.
Группа ИС считает случившееся угрозой национальным интересам. Ведь Дмитрий Тымчук является одним из тех, кто не дает забыть украинскому обществу и международным партнерам, что в Украине — война, несмотря на новые «примиренческие веяния».
«ФАКТЫ» приводят фрагмент той самой статьи, из-за которой была заблокирована страница Дмитрия Тымчука.
«Недавно мы опубликовали информацию о процессе получения жителями ОРДЛО паспортов РФ. Также к этому посту были прикреплены копии паспорта «гражданки» т. н. «ДНР» — Виктории Талакиной, которая является помощницей, любовницей Дениса Пушилина — т. н. «главы ДНР».
Копии паспорта В. Талакиной входили в пакет документов (паспорт «ДНР», паспорт гражданина Украины
Такой же пакет документов подал и Д. Пушилин. Учитывая небывалый интерес «ольгинских» к предыдущему посту, мы решили порадовать их в очередной раз.
Посему представляем копию «паспорта Д. Пушилина» (извините заранее за состояние, сами понимаете, что нашим ребятам этот документ, как и весь пакет, уж никак не достался на блюдечке с голубой каемочкой).
А жители ОРДЛО с паспортами граждан Украины, которые уже подали пакеты документов на получение паспорта гражданина РФ и думают, что все покрыто мраком тайны, глубоко ошибаются. Вас сдадут те самые новоявленные хозяева-оккупанты, которые сейчас задорно машут паспортами-морковками перед вашими носами".
Юрий Карин обратился к ответственной за украинский сегмент на Facebook Катерине Крук с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией.
— Мы надеемся, что госпожа Крук примет соответствующие меры, — сказал Карин.
«В последнее время такие блокирования происходят достаточно часто по надуманным причинам, — написал в комментариях ветеран АТО, известный блогер Анатолий Штефан („Штирлиц“). — Интересно, что если зайти в сообщества террористов — там можно увидеть полное нарушение политики Facebook… Но никаких блокировок и решений».
Как сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Тымчук раскрыл детали успешной спецоперации Донбассе: беспилотники ВСУ сбросили 10 тысяч информационных листовок. А ранее украинские военные объяснили жителям неподконтрольных территорий, что на самом деле сулит обещанная Путиным раздача паспортов РФ.
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