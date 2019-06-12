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Спецоперация «Бастион» в Николаеве: изъяты 450 тонн контрабандных сигарет (фото)
Николаевская таможня ГФС открыла дело о контрабанде сигарет на более чем 87 миллионов гривен. Об этом сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль на странице ведомства в Facebook.
Это стало результатом эффективного сотрудничества николаевских таможенников и их коллег из Турции в рамках спецоперации «Бастион».
По информации Романа Криля, для проверки законности одной из внешнеэкономических операций, которая была проведена обществом с ограниченной ответственностью с регистрацией в Николаеве, таможенники направили запрос в таможенные учреждения Турции.
«Оказалось, что 39,8 тысяч коробок с сигаретами, весом почти 450 тысяч килограмм на сумму 87,3 миллиона гривен (22 контейнера), которые были ранее оформлены на экспорт из Украины, к получателю не приходили.
Как явствует из сообщения, контрабандный груз обнаружили на грузовом судне.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области пограничники и фискалы обнаружили солидный груз контрабандных сигарет швейцарского производства на 22 млн. долларов.
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