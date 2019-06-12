Спецоперация «Бастион» в Николаеве: изъяты 450 тонн контрабандных сигарет (фото)

Происшествия

Николаевская таможня ГФС открыла дело о контрабанде сигарет на более чем 87 миллионов гривен. Об этом сообщил начальник Николаевской таможни Роман Криль на странице ведомства в Facebook.

Это стало результатом эффективного сотрудничества николаевских таможенников и их коллег из Турции в рамках спецоперации «Бастион».

По информации Романа Криля, для проверки законности одной из внешнеэкономических операций, которая была проведена обществом с ограниченной ответственностью с регистрацией в Николаеве, таможенники направили запрос в таможенные учреждения Турции.

«Оказалось, что 39,8 тысяч коробок с сигаретами, весом почти 450 тысяч килограмм на сумму 87,3 миллиона гривен (22 контейнера), которые были ранее оформлены на экспорт из Украины, к получателю не приходили. Т. е. таможенный брокер предприятия указал ложные сведения про отправителя и получателя такой большой партии товара. Это прямое нарушение статьи 483 Таможенного кодекса Украины»,— заявил Роман Криль. Он отметил, что теперь на нарушителя ожидает суровое наказание. Это конфискация товара, штраф в размере 100% его стоимости.

Как явствует из сообщения, контрабандный груз обнаружили на грузовом судне.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области пограничники и фискалы обнаружили солидный груз контрабандных сигарет швейцарского производства на 22 млн. долларов.

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