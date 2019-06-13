Трамп рассказал, как США намерены заблокировать "Северный поток-2"

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против кремлевского газового проекта «Северный поток-2» с целью его блокирования. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет Голос Америки.

«Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ», — отметил Трамп.

Многие европейские страны, включая Польшу, хотят получить сжиженный газ из США, заявил президент США.

У Германии есть возможность заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден Трамп.

«Германия имеет возможность заблокировать трубопровод. Знаете, как? Не покупать российское. Германия решила купить огромный процент своих энергоносителей в России». сказал он.

Также Трамп поделился соображениями, что немецкий народ не доволен решением покупать российский газ, ведь это делает «Германию заложницей России».

Напомним, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим «Северным потоком». Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина — свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод «Северный поток-2» должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта — в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания — утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего «Северный поток-2» может стать убыточным для Газпрома.

Газпром получил разрешения на строительство «Северного потока-2» в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке «Северного потока-2» в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что Россия больше заинтересована в продаже Украине своего газа по высоким ценам, чем в его транзите в Европу через украинскую газотранспортную систему. Таким образом он прокомментировав заявление главы правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что «самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину».

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