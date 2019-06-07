Украина нужна России: в "Нафтогазе" сделали интересное заявление о тактике "Газпрома"

Украина

Россия больше заинтересована в продаже Украине своего газа по высоким ценам, чем в его транзите в Европу через украинскую газотранспортную систему. Ранее сообщалось, что запуск российского «Северного потока -2» в обход Украины может быть отложен до второй половины 2020 года.

О тактике Кремля в газовом вопросе рассказал директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, прокомментировав заявление главы правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что «самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину».

По его словам, этому есть простое объяснения — в России хотят, чтобы Украина тратила больше, покупая российский газ, чем получала от РФ за транзит «голубого топлива». По его словам, в предыдущие годы так и было — наша страна платила России на 5 млрд долларов больше, чем получала от нее. А это — 5 процентов ВВП. «Деньги шли из Украины в Россию. Россия становилась сильнее, Украина — слабее. Мы это изменили — через Стокгольмский арбитраж и из-за поставок газа из Европы. Теперь Россия платит за транзит почти на миллиард долларов больше, чем „Нафтогаз“ тратит на весь импортированный газ», — пишет он на своей страничке в Facebook и добавляет, что это не устраивает Россию.

Комментируя визит в Россию оппозиционных политиков Юрия Бойка и Виктора Медведчука, которые встретились с Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, Юрий Витренко отметил, что россияне пытаются «найти власть имущих в Украине, которые из-за своей коррумпированности и некомпетентности, сделали бы то, что хочет Россия, вопреки интересам Украины».

По его словам, «дешевый газ» из России они не привезут. «Ну и по «скидке», которую они («Газпром», — Ред.) предлагают. Сначала они завышают цену на 100 процентов от справедливой рыночной цены, а потом дают «скидку» в 24 процентов. Это на кого рассчитано? «Нафтогаз» сейчас покупает дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «со скидкой», — добавил он.

Также Юрий Витренко напомнил, что «Газпром» с апреля 2018 года не выполняет свои контрактные обязательства по поставке газа в Украину. «И поэтому через новый арбитраж в Стокгольме мы заставим „Газпром“ заплатить за это сотни миллионов долларов. Так что даже не нужны ваши причудливые „скидки“, просто выполняйте контракт и решения международных судов», — резюмировал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дания выступила против сооружения газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах — Национальное энергетическое агентство отказало в согласовании альтернативного маршрута для газопровода.

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