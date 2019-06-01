- 07:00 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 07:00 Знаменитая певица подала на развод спустя два года после разрыва с мужем-актером
- 06:50 Трамп назвал Меган Маркл «противной»: стали известны причины
- 06:48 В США госслужащий расстрелял 12 человек в муниципальном центре
- 06:29 "Только бизнес" не получится: Зеленского предупредили о хитром замысле Путина
- 06:15 В киевском метро пассажиры устроили кровавую драку прямо в вагоне: в сеть попало жуткое видео
- 05:35 Королева Елизавета II нарушила собственный протокол, удивив своих помощников
- 04:49 «Наша Наташа!» Игорь Николаев трогательно поздравил бывшую жену с 46-летием
- 04:35 Американец женился на собственной дочери и угодил за решетку
- 03:30 Дональд Трамп анонсировал свое выдвижение на второй срок
- 03:15 Украина может стать союзником США вне НАТО: в Конгрессе поддержали новый законопроект
Трамп назвал Меган Маркл «противной»: стали известны причины
Президент США Дональд Трамп назвал герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной» («nasty»). О своем отношении к ней он рассказал в интервью британскому изданию The Sun, пишет «Лента.ру» со ссылкой на CNN.
В ходе разговора с журналистом американский президент узнал, что супруга британского принца Гарри ранее очень критически отзывалась о главе США, обвиняя его в том, что во время президентской кампании в 2016 году он делал «женоненавистнические» и «обостряющие противоречия» заявления. Она также отмечала, что отдала свой голос за оппонента Трампа, демократа Хиллари Клинтон.
По словам Трампа, он не знал о высказываниях Маркл.
«Я не знал, что она была противной», — добавил американский лидер.
Тем не менее, президент отметил, что, по его мнению, герцогине удалось справиться со своим новым статусом после замужества и пожелал ей удачи. «Она станет очень хорошей американской принцессой», — резюмировал он.
Также в интервью Трамп заявил о том, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл не примет участие в программе визита Трампа по приглашению королевы Великобритании Елизаветы II из-за необходимости быть с ребенком, малышом Арчи. В то же время принц Чарльз впервые лично примет президента США, и это весьма важный знак: статус Его Высочества в качестве будущего короля укрепляется, 93-летняя королева постепенно передает наследнику все больше полномочий и обязанностей. В то же время сам принц определенно готов пожертвовать некоторыми личными увлечениями (например, защита окружающей среды) ради интересов Королевства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».