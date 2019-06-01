Трамп назвал Меган Маркл «противной»: стали известны причины

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Президент США Дональд Трамп назвал герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной» («nasty»). О своем отношении к ней он рассказал в интервью британскому изданию The Sun, пишет «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

В ходе разговора с журналистом американский президент узнал, что супруга британского принца Гарри ранее очень критически отзывалась о главе США, обвиняя его в том, что во время президентской кампании в 2016 году он делал «женоненавистнические» и «обостряющие противоречия» заявления. Она также отмечала, что отдала свой голос за оппонента Трампа, демократа Хиллари Клинтон.

По словам Трампа, он не знал о высказываниях Маркл.

«Я не знал, что она была противной», — добавил американский лидер.

Тем не менее, президент отметил, что, по его мнению, герцогине удалось справиться со своим новым статусом после замужества и пожелал ей удачи. «Она станет очень хорошей американской принцессой», — резюмировал он.

Также в интервью Трамп заявил о том, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл не примет участие в программе визита Трампа по приглашению королевы Великобритании Елизаветы II из-за необходимости быть с ребенком, малышом Арчи. В то же время принц Чарльз впервые лично примет президента США, и это весьма важный знак: статус Его Высочества в качестве будущего короля укрепляется, 93-летняя королева постепенно передает наследнику все больше полномочий и обязанностей. В то же время сам принц определенно готов пожертвовать некоторыми личными увлечениями (например, защита окружающей среды) ради интересов Королевства.

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