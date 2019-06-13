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«Самая крутая вещь»: Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма про агента 007 (видео)
На встрече акционеров Tesla во вторник главе компании Илону Маску задали вопрос о планах по созданию автомобиля, который будет плавать под водой и напоминает Lotus Esprit — машину легендарного агента 007 Джеймса Бонда. Об этом пишет издание Business Insider.
«Забавно, что вы спросили об этом. У нас и правда готов дизайн для автомобиля-субмарины, прямо как в фильме „Шпион, который меня любил“. Думаю, это была самая крутая вещь, которую я видел в кино», — ответил Маск.
По словам главы Tesla, пока что речь идет о создании тестового образца. Спроектировать превращающуюся в подлодку машину сложно, однако технически это возможно, добавил он. И хотя рынок для новой модели будет небольшим, такая машина станет подарком для энтузиастов.
В 2013 году на аукционе в Лондоне Илон Маск приобрел оригинальный автомобиль Lotus Esprit 1976 года, который появляется в десятом фильме о британском суперагенте. Покупка машины-амфибии обошлась предпринимателю примерно в 997 тысяч долларов.
Еще тогда, в 2013-м, Маск рассказал журналистам, как в детстве восторгался подводным Lotus Esprit и расстроился, когда узнал, что на самом деле эта машина не могла за одну минуту трансформироваться в подводную лодку. Так у предпринимателя появилась идея создать автомобиль, который смог бы передвигаться не только по суше, но и под водой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 71-летняя мать предпринимателя Илона Маска Мэй Маск приняла участие в глобальном форуме Health Summit в Нью-Йорке, где рассказывала о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здравоохранения может достичь людей старше 50 лет в социальных сетях. При этом Мэй Маск появилась на саммите в костюме украинского бренда Darja Donezz.
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