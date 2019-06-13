Хомчак заявил об «оптимизации» ВСУ

Украина

Количество военных частей Вооруженных сил Украины не будут сокращать, однако их численность планируют «свести к оптимальном количеству». Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Таким образом Хомчак ответил на вопрос о некомплекте военных частей вместе с увеличением их количества в течение последних лет.

«Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей до оптимального количества, которая должна быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовности к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством», — сказал начальник Генштаба.

Одним из способов «оптимизации» Хомчак считает унификацию штатов воинских частей.

«Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс», — заявил он.

Комментируя проблему освобождения военных из армии, Хомчак высказал мнение, что проблема заключается в личных отношениях между подчиненными и командирами, в частности — в браке доверия.

«Солдат видит проблему или нарушения и идет не к своему командиру, чтобы сказать, что есть проблема или нарушение, надо прекратить или решения, а начинает звонить волонтеру и звонить еще кому-то, чтобы зайти вверх и сверху этот вопрос решили. Это не везде, но есть такие случаи, и я так понимаю, что это нездоровые отношения там, в коллективе», — считает командующий.

Напомним, 21 мая 2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал события в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда российские силовики обстреляли и захватили три украинских военных корабля и экипажа. По его мнению, это была провокация с российской стороны и открытая военная агрессия — россияне не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права.

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