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«Открытая военная агрессия»: начальник Генштаба дал оценку действиям РФ в Керченском проливе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал события в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда российские силовики обстреляли и захватили три украинских военных корабля и экипажи. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
В частности, Хомчак рассказал, что начальник Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко доложил, что это был не первый проход наших военных кораблей, что он отдавал команды, которые нужны были: возвращаться, когда их не пускали, когда они стояли, сделали заявку, что они готовы пройти под тем мостом, как это было в предыдущие разы.
«Провокация была с российской стороны, они же даже казни показывали, как они это делали. То есть они не собирались просто выполнять нормы морского права, гуманитарного права. У военных есть свои законы. А так, как повела себя Россия у Керченского пролива — классификация была нашего руководства, что это открытая военная агрессия, и я с этим соглашаюсь», — сказал Хомчак.
Хомчак анонсировал, что ВМС Украины и в дальнейшем будут осуществлять проход военных кораблей через Керченский пролив, однако постараются избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года.
«Военные попытки — конечно, мы будем повторять так же, как оно было, не собираемся, но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива, чтобы сделать ее международной. Решение Арбитражного трибунала в городе Гаага (Нидерланды) в деле Украины против РФ ожидаются до конца года.
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