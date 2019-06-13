«Символ юности»: Наташа Королева исполнила новую песню про желтые тюльпаны (видео)

Шоу-бизнес

На этой неделе состоялся релиз новой композиции Наташи Королевой «Символ юности». Также звезда опубликовала любительский ролик, на кадрах которого исполнительница зажигательно танцует в купальнике в пене. Артистка обратилась к поклонникам, призвав их принять участие в челлендже, пишет «Стархит».

«В этот праздничный день я объявляю старт челленджа. Присоединяйтесь к нашей компании, танцуйте как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте от души!» — предложила Королева.

Подписчики певицы остались в восторге от оптимистичной композиции, под которую ритмично двигалась не только Наташа, но и ее супруг вместе с друзьями. Разумеется, трек напомнил поклонникам о старом хите Королевой «Желтые тюльпаны». В новой записи артистка спела о цветах такого же цвета, ностальгируя о временах, когда ее карьера только начиналась.

Пользователи Сети поблагодарили кумира за позитивные эмоции, которые они испытали после просмотра ролика.

«Как всегда: молодая, яркая, оптимистичная. Спасибо, что зарядили энергией на весь день», — отметили поклонники. «Настоящая зажигалка! В любом возрасте хороша, с любыми цветами, в пене, в воде, на суше, не важно. Главное, что талантливая и добрая», — хвалили комментаторы.

Ролику, сделанному ради челленджа, предшествовало официальное видео на композицию. Запись представляет собой нарезку архивных кадров, с помощью которых Королева хотела продемонстрировать основные этапы творческого пути. Так, туда попали выступления артистки на концертах, кусочки старых клипов, ее выходы на сцену на вечерах самодеятельности.

Отдельное внимание исполнительница уделила исполнению «Желтых тюльпанов». Легендарный трек, ставший визитной карточкой Наташи, она пела, держа в руках букет тех самых цветов. «Если оглянуться назад и вспомнить, как это было, и если эти воспоминания из прошлого бередят струны вашей души, эта песня и это видео для вас», — обратилась звезда к слушателям.

На кадрах Королева показала советскую действительность с ее бытом, людьми, интерьерами. Это тронуло зрителей, которые честно признались, что скучают по дням своей юности. «Время идет, только вы не меняетесь, такая же красоточка во всех смыслах, а самое главное — человек хороший. Конечно, когда-то с Николаевым вы были бомба—пара. Желаем Вам, всей семьей здоровья, счастья и мира. Скучаю по далеким временам и людям», — заключили пользователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Николаев трогательно поздравил бывшую жену с 46-летием.

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