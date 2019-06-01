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«Наша Наташа!» Игорь Николаев трогательно поздравил бывшую жену с 46-летием
Вчера, 31 мая, звезде российской эстрады, уроженке Киева Наташе Королевой исполнилось 46 лет. Об этом напоминает «Семь дней».
В честь этого события ее бывший муж, композитор и певец Игорь Николаев разместил у себя на странице трогательное поздравление. Он опубликовал видеоролик на песню «Ваша Наташа», которую исполняет именинница, а аккомпанирует ей сам композитор.
«Наташа, с Днём Рождения! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям! Фееричного концерта сегодня!» — пожелал он Королевой.
Именинница не оставила поздравление без ответа, сразу же трогательно на него отреагировав. «Спасибо, Маэстро, за добрые слова и поздравления и за то, что доверил именно мне исполнить песни, которые стали символом целого поколения! Я это очень ценю!» — поблагодарила бывшего мужа Наташа.
Как известно, Николаев и Королева разошлись 18 лет назад, и давно устроили свою личную жизнь. Наташа вышла замуж за Сергея Глушко, их сыну уже 17 лет. А композитор женился на Юлии Проскуряковой, они воспитывают 3-летнюю дочь Веронику. Но экс-супруги сохранили прекрасные отношения, и, радуя поклонников, всегда трогательно поздравляют друг друга с важными датами. Так, когда Игорь Николаев в этом году праздновал свой день рождения, Королева даже прослезилась, поздравляя его.
«Игоряшенька, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. С какой теплотой, с какой любовью и благодарностью. Поздравляю тебя с днем рождения, и хочу пожелать тебе только здоровья, сил. Ну и, конечно, творческого вдохновения!» — поздравила певица экс-супруга, поставив хэштеги #символюности, #дельфинирусалка.
Поклонники оценили искренность Королевой, прокомментировав ее запись: «Видно, что от чистого сердца, аж прослезилась даже. Вы большая молодец!» «Редко кто может сохранить такие отношения после развода. Очень трогательно!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне прошлого года Наташа Королева окончательно проиграла суд о праве въезда в Украину.
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