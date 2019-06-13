США резко усилят военное присутствие в Польше: что происходит

Мир

Соединенные Штаты Америки значительно усилят свое военное присутствие в Польше, которая пообещала американским военным содействие, выходящее за рамки стандартов поддержки НАТО. Ранее ВСУ получили на вооружение два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36 от правительства США

Как сообщает rmf24. pl, об усилении военного сотрудничества говорится в декларации, подписанной лидерами США Дональдом Трампом и Польши Анджеем Дудой. Так, сотрудничество в оборонной сфере, в частности, предусматривает увеличение американского контингента в Польше более, чем на тысячу военнослужащих. Принимающая сторона обещает обеспечить необходимую инфраструктуру «без затрат для США».

Предполагается, что в Польше создадут Командование передовой дивизии США, Центр боевой подготовки, эскадрилью американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9, предназначенных для разведывательных операций.

Среди «дополнительных проектов» в Польше упоминается также создание сил специального назначения США для поддержки воздушных, сухопутных и морских операций, а также создание инфраструктуры, поддерживающей присутствие в Польше боевой группы бронетанковой бригады, воздушной боевой бригады и батальона материально-технического обеспечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время совместной пресс-конференции с Анджеем Дудой Дональд Трамп раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против кремлевского газового проекта «Северный поток-2» с целью его блокирования.

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