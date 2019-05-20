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США передали Украине самое современное оборудование для уничтожения артиллерии врага (фото)
В понедельник, 20 мая, ВСУ получили на вооружение два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36 от правительства США. Напомним, в конце сентября прошлого года представители Вооруженных сил США передали Украине катера типа Island.
Как сообщили в Министерстве обороны, сертификаты на владение радарами на полигоне в Киевской области вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.
«Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на востоке. Эти контрбатарейные станции — часть помощи США, стоимость которой более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашего государства», — сказал американский офицер во время вручения.
По завершении мероприятия военнослужащие ВСУ провели занятия по развертыванию полученных контрбатарейных радаров.
Радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Станция контрбатарейной борьбы предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. Радары находятся на вооружении армии США.
Как сообщали «ФАКТЫ», верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил о том, что США будут рассматривать поставки Украине снайперского оружия и вооружения для украинских Военно-морских сил.
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