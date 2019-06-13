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Чтобы спасти жизнь смертельно больному отцу, 11-летний мальчик из Китая начал есть по пять раз в день (фото, видео)

Китайские СМИ сообщают об 11-летнем мальчике из города Синьсян, который ради спасения своего смертельно больного отца решил растолстеть и ест по пять раз в день.

У отца ребенка Ли Кайсяна семь лет назад была диагностирована лейкемия. Он проходил лечение, но его состояние ухудшилось. Врачи сказали, что требуется пересадка костного мозга: только эта операция может спасти мужчине жизнь.

Обследовав членов семьи, медики выяснили, что в качестве донора подходит только старший из трех детей Ли — Лу Цикуан. Мальчик, которому тогда было десять лет, выразил готовность лечь под нож — только бы отец остался жив. Однако возникла проблема. Он весил всего лишь 30 килограммов. А врачи сказали, что могут проводить операцию только в том случае, если он будет весить не меньше 45, а в идеале — 50 килограммов.

С марта этого года, чтобы набрать недостающий вес, Цикуан начал есть как можно больше жирной пищи. Семья с трудом собирает деньги на еду, так как больших расходов требует лечение отца семейства. Мать мальчика, которая работает в продуктовом магазине, берет для сына мясо со скидкой, которое покупает на своем рабочем месте вечером.

В школе, где учится Цикуан, одноклассники поначалу дразнили его «жирдяем». Но затем организовали сбор денег для его семьи, когда узнали истинную причину того, почему он так сильно поправился. Ребенок уже набрал вес до 45 килограммов, но не останавливается, так как медики сказали: чем больше, тем лучше. «Сначала спасти папу, худеть — потом», — говорит он.

История Лу Цикуана стала вирусной, распространившись в азиатских соцсетях. Люди считают его героем и предлагают финансовую помощь.

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