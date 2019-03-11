Двухлетняя девочка "заразилась" раком от пересаженной ей донорской печени (фото)

Здоровье

У девочки из Северной Ирландии Эви Лейтвуд в возрасте девяти месяцев было выявлено тяжелое заболевание печени. Для того, чтобы спасти жизнь ребенка, требовалась трансплантация органа. Ребенок перенес операцию, в ходе которой ему пересадили донорскую печень. Поначалу все шло хорошо. Девочка провела в больнице пять недель и, казалось, полностью восстановилась. Но вскоре мать Эви, 26-летняя Натали, заметила какое-то уплотнение на ребрах дочери. При обследовании выяснилось, что девочка, которой в будущем месяце исполнится два года, больна раком, который уже проник в ее ребра, почки, брюшную полость. Как пишет газета The Sun, врачи выявили у Эви глиобластому — агрессивную форму опухоли мозга. Раковые клетки распространились по организму из донорской печени. Именно глиобластома стала причиной смерти донора. Врачи говорили родителям Эви, что шансы «заразиться» раком от донора составляют не более 0,5%.

Девочка, у которой есть сестра-близнец и трехлетний брат, прошла курс химиотерапии, после чего опухоль уменьшилась. Врачи пока что не берутся делать прогнозы, так как подобные случаи чрезвычайно редки.

Натали говорит, что, если бы ее дочке не пересадили печень, то ее уже бы не было в живых. «После операции она прожила восемь удивительных месяцев», — говорит женщина.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», от глиобластомы умер американский сенатор Джон Маккейн.

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