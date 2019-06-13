Шоу-бизнес

Умерла актриса, номинированная на «Оскар» за роль, которая заняла в фильме всего шесть минут (фото)

В возрасте 94 лет умерла американская актриса Сильвия Майлз. Она скончалась по пути в больницу в Нью-Йорке — в машине «скорой помощи», которую вызвали, когда женщина почувствовала себя плохо. Причины смерти пока не называются.

Как сообщает издание The Mirror, Майлз дважды номинировалась на премию «Оскар» — за роли в фильмах «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица». Причем, роль домовладелицы Касс в «Полуночном ковбое» (главные роли в этой картине 1969 года сыграли Джон Войт и Дастин Хоффман) заняла всего шесть минут экранного времени. Однако после нее Сильвия буквально проснулась знаменитой.

Актриса известна также по фильмам «Зло под солнцем», «Уолл-стрит», «Критическое состояние», снималась в сериале «Секс в большом городе».

Майлз считалась культовой фигурой в богемном мире, во многом из-за своих связей с авангардистами Энди Уорхолом и Полом Моррисси, а также эксцентричной внешности и поведению. Так, однажды в одном из ресторанов Нью-Йорка она запустила тарелку со спагетти с томатным соусом в критика Джона Саймона за его резкое высказывание о ее образе.

Кадр из фильма "Полуночный ковбой"

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