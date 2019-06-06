«Джека Восьмеркина» больше нет: умер актер Александр Кузнецов

Шоу-бизнес

В возрасте 59 лет ушел из жизни известный российский актер Александр Кузнецов, любовь и признание публики которому принесли роли в фильмах «Приморский бульвар» и «Джек Восьмеркин — американец». О смерти актера, который в последние годы жил в США, сообщил на своей странице в Facebook Эммануил Виторган.

«Сегодня в 9 утра. Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом», — написал Эммануил Виторган.

С 2014 года Кузнецов боролся онкологическим заболеванием. Официально причину смерти пока не называют.

Ранее Кузнецов говорил, что в лечении его недуга не помогали стандартные методы, включая операцию и лучевую терапию. Поэтому он уехал лечиться духовно в Бразилию. Поклонники талантливого актера оставляют соболезнования под фотографией Александра в социальной сети. «Не верится! Так следил за своим здоровьем! Земля пухом!», «Светлая память хорошему человеку, хорошему актеру», — пишут коллеги Кузнецова.

В 90-х Кузнецов эмигрировал в США, где был довольно востребован, как актер, открыл свою творческую школу, где преподавал по системе Станиславского.

В 2012 году Кузнецов приезжал в Украину. Он стал гостем Одесского кинофестиваля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного российского журналиста Сергея Доренко. Российские медики спасают жизнь актеру Александру Панкратову-Черному.

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