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Беспокоит "ватная" часть окружения президента: ведущий "1+1" объяснил, почему не пошел на выборы от "Слуги народа"
Журналист телеканала 1+1 Сергей Иванов, известный зрителям в качестве соведущего программы «Право на владу» отказался от баллотирования на внеочередных выборах в Раду в мажоритарном округе от партии «Слуга народу». Причины своего решения он объяснил в соцсети. Напомним, ранее широкий резонанс в сети вызвала новость о российском гражданстве жены нового руководителя СБУ, являющегося лучшим другом президента Украины.
В частности, Иванов отметил, что в свете последних указов, назначений и заявлений представителей действующей власти он не уверен, что их взгляды и «восприятие законности» совпадают настолько, чтобы они могли работать вместе.
«Несмотря на то, что в Зе-команде очень много патриотичных, достойных людей, меня очень беспокоит ватная прослойка окружения президента и я не собираюсь об этом молчать», — написал журналист.
Тем не менее он выразил готовность в любой момент «оказать интеллектуальную помощь» президенту и его политической силе при условии, что это будет способствовать воплощению в жизнь ценностей, за которые стоял Майдан и за которые Украина бьется с российским оккупантом на Востоке.
Напомним, в списке партии «Слуга народа» обнаружили сразу нескольких неоднозначных кандидатов в депутаты в мажоритарных округах. Часть из них уже исключена из списков.
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