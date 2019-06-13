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Юра Горбунов стал папой года (фото)
Известный телеведущий и актер Юра Горбунов, который вместе с Катей Осадчей воспитывает двухлетнего сына Ивана, получил почетное звание. Его назвали «Папой года» среди знаменитостей. Об этом радостно сообщил сам Горбунов на своей странице в Instagram и трогательно поблагодарил жену.
«Ну вот! Я „Папа года“! Это очень приятно и ответственно! Я благодарю всех за поддержку, всем кто голосовал, моему родному „1+1“ и конечно — своей жене! Без тебя, Катерина, ничего бы не было!» — написал Юрий под фото с наградой.
На почетное звание также претендовали другие звездные отцы — Владимир Остапчук, Александр Педан, Олег Скрипка, Сергей Притула, Александр Усик, Василий Вирастюк и другие.
Напомним, семейная пара Катя Осадчая и Юра Горбунов долгое время скрывали свой роман, который начался на проекте «Голос. Діти». Пара утаила от прессы свадьбу, беременность и рождение сына. Звезды редко публикуют фото мальчика, не показывая его лица.
От первого брака у Осадчей есть 16-летний сын Илья от нардепа Олега Полищука.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Кате Осадчей приписывают третью беременность. Телеведущая впервые прокомментировала слухи о возможном прибавлении в семье.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!