Катя Осадчая отреагировала на слухи о третьей беременности

Шоу-бизнес

Известной телеведущей Кате Осадчей, показавшей недавно подросшего сына Ивана, периодически приписывают третью беременность. Только звезда появится на публике в просторном платье, сразу же появляются в сети сообщения, что она ждет ребенка. На подобные слухи Катя долго не реагировала. Интригу раскрыла в интервью журналу Cosmopolitan.

«Людям хочется сказки, хочется хоть одним глазком заглянуть за кулисы. Телевидение годами работало на этом интересе, работает и дальше. Я уже привыкла к тому, что, куда бы мы не пошли — особенно с сыном, — все равно окажемся под прицелом. Но я отношусь к этому с пониманием. Даже говорю Юре, что мне тоже было бы интересно, на кого больше похож ребенок Горбунова и Осадчей. Что касается сплетен о беременности — ну что сказать? Бывают разные фасоны платьев», — призналась звезда.

Напомним, семейная пара Катя Осадчая и Юра Горбунов долгое время скрывали свой роман. Смогли утаить от прессы беременность и рождение сына. Так что, если телеведущие решат завести еще одного ребенка, уж точно не будут оповещать об этом СМИ.

У Кати есть старший, 16-летний, сын Илья от первого брака с политиком Олегом Полищуком. С Юрием Горбуновым они воспитывают 2-летнего сына Ивана.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Насте Каменских приписывают беременность. Поклонники рассмотрели на фото округлившийся животик.

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