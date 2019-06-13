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Самая сексуальная звезда покера и киберспорта России найдена мертвой в 26 лет (фото)

У себя дома в Москве найдена мертвой 26-летняя Лилия Новикова — киберспортсменка, которую британское издание Daily Mail называет «самой сексуальной звездой покера» в России. Обнаженное тело девушки было обнаружено в ванной — за несколько дней до ее дня рождения, который она собиралась с размахом праздновать 16 июня.

На теле Лилии были обнаружены следы электротравмы. Возможно, она погибла от удара током, когда сушила волосы феном или заряжала телефон.

Помимо успешной профессиональной игры в онлайн-покер, а также в реальную карточную игру Лилия (известная также под ником Лия) вела канал на Twitch и Youtube, где давала подписчикам советы по поводу карточных игр и дарила призы.

Новикова имела профессию инженера-конструктора, закончила МГТУ имени Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты». Киберспортом она увлекалась с ранней юности.

Ранее «ФАКТЫ» писали — 15-летняя чемпионка России погибла, заряжая телефон в ванной.

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