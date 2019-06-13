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Стеклянный пол смотровой площадки на 103-м этаже небоскреба в Чикаго треснул под ногами туристов (фото, видео)
После того, как в Киеве был поврежден новый стеклянный мост, в Чикаго под ногами шокированных туристов треснул стеклянный пол смотровой площадки на 103-м этаже Уиллис-тауэр (Willis Tower) — самого высокого небоскреба американского города Чикаго и второго по высоте здания в США.
В это время, как сообщает CBS, на площадке находилась женщина с двумя детьми. Они услышали треск, по стеклу пошли трещины. Все трое в спешке покинули стеклянную кабину. Больше никто из туристов туда зайти не рискнул.
Установленные площадки Skydeck («Небесная палуба») позволяют посетителям наслаждаться видами города с высоты около 442-х метров.
Это не первый раз, когда стекло кабины лопается. В мае 2014 года произошел такой же инцидент. Однако специалисты утверждают, что опасности ни в одном, ни в другом случае ничья жизнь не подвергалась, поскольку лопалось не само стекло, а его покрытие.
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