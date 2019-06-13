Сепаратистов вылавливали по подвалам: боец "Азова" рассказал, как удалось освободить Мариуполь

Украина

Пять лет назад, в 2014 году, когда украинские бойцы освобождали Мариуполь, они вылавливали сепаратистов по подвалам и дворам.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал ветеран отряда особого назначения Национальной гвардии Украины «Азов» 29-летний Алексей Лысенко. По его словам, взятых в плен передавали полиции.

«Хорошо, что они уже не пытались оказывать сопротивления. Мы тогда еще не знали, освобожден город уже полностью или еще предстоят бои», — вспоминает ветеран. Вместе с побратимами они выдвинулись к одному из админзданий, в котором (по оперативной информации) находился противник. «Потом рассказывали, что это здание оказалось заминированным. В ожидании саперов наши парни с большим удовольствием легли подремать — организм требовал отдыха, ведь накануне ночью мы почти не спали», — рассказывает Алексей Лысенко.

По его словам, выловленных сепаратистов передавали правоохранителям, которые подъезжали к бойцам на автомобилях для перевозки арестантов. Алексей Лысенко также вспоминает, что конца августа 2014 года «Азов» пленных у себя не держал — на то были правоохранительные органы. Впервые им пленные понадобились во время иловайской кампании, когда боевики взяли в плен их побратима с позывным «Севастополь».

«Во время Майдана его не то уволили из СБУ, не то он сам оттуда ушел. Когда началась война, записался в „Азов“, сказал, что хочет заниматься разведкой. Разведчик из „Севастополя“ вышел отличный», — рассказывает ветеран и добавляет, что его побратиму, изготовили липовый документ, по которому он, якобы занимаюсь перевозками, часто бывал в оккупированном Донецке. «Так ему удавалось встречаться с украинскими патриотами, получать от них разведывательную информацию, передавать все необходимое для их подпольной работы», — добавил Алексей Лысенко.

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