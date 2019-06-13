Происшествия

Вынесла на себе: погибшая в пожаре в одесской психбольнице медсестра спасла 52 человека

В сети появилось последнее прижизненное фото медсестры Одесского областного центра психического здоровья Юлии Никитиной, погибшей при пожаре 10 июня 2019 года. Она спасла из горящего отделения 52 человека, в буквальном смысле вытащив их на одеялах и простынях. Все спасенные были пожилыми людьми, которые не могли передвигаться самостоятельно.

«Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова. Много видела в ленте о том, „кто виноват“, „посадить всех“ …и буквально пару постов о самой Юле. Вот так живет человек, тихо живет и делает незамысловатую и кажется не важную работу. А потом оказывается, что вся ее жизнь это был путь к подвигу», — написала о погибшей пользователь Катерина Кожевникова.

Также стало известно, что до прихода на работу в центр Юлия работала в детской областной больнице Одессы.

Погибшей было 54 года. Кроме нее, жертвами огня стали четверо пациентов центра.

Одесская областная администрация объявляла день траура по погибшим, а также выделила финансовую помощь семьям погибших (по 100 тысяч гривен) и пострадавших (по 50 тысяч).

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что причиной возгорания мог послужить источник огня, занесенный извне.

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