Пожар в одесской психбольнице: названы имена погибших (фото)

Происшествия

Стало известно имя медсестры, погибшей поздно вечером 10 июня на пожаре в Одесском областном медицинском центре психического здоровья (психиатрической больнице).

«Юлия Никитина пожертвовала собственной жизнью, чтобы спасти жизни других — пациентов Одесской психиатрической больницы, где она работала медсестрой. Помогая больным выйти из пожара, она задохнулась от угарного газа. Огромное уважение и преклонение. Она погибла, как герой! Царство Небесное, вечный покой, вечная память!» — написала в соцсети одесситка Людмила Власова.

Юлия Никитина

Погибшей медсестре было 54 года.

Стали также известны имена других жертв трагедии: Мария Пастернак, Семен Клапчук, Лидия Поровкова (все они 1934 года рождения), Галина Тодорова (1937), Михаил Лазарев (1928).

Среда, 12 июня, объявлена траурным днем в Одесском регионе. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы областной администрации Сергей Паращенко. Он также сказал, что принято решение о выделении финансовой помощи семьям погибших (по 100 тысяч гривен) и пострадавших (по 50 тысяч).

Как заявил 11 июня на брифинге заместитель директора департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Руслан Буханец, очаг возгорания находился в помещении для сушки белья.

Он также отметил, что в данный момент основной причиной инцидента эксперты называют занесение источника огня извне. Таким образом, произошедшее не является последствием работы неисправного оборудования больницы. Однако это не подтверждает версию поджога, поскольку возгорание могло начаться, например, из-за курения в неположенном месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по словам очевидцев, огонь охватил отделение больницы, где находились ветераны и лежачие больные.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter