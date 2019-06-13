Украина

Пять лет назад освободили Мариуполь: в сети припомнили мощное видео прорыва украинских войск

В годовщину освобождения Мариуполя от сепаратистов в сети вспомнили легендарное видео прорыва украинских военных в город. Тогда бойцы буквально перелетели через баррикаду, сооруженную из всяческого мусора на въезде в город. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как начиналась оккупация города.

При этом собравшиеся на баррикаде сторонники «русского мира» оставалось только грязно ругаться.

Внимание, в кадре присутствует нецензурная лексика!

В комментариях к видео пользователи отметили этот момент.

«В кадре звучит русский язык? Тот самый духовный», — не поверил ушам один из комментаторов.

«Эх, хорошо ребята на БМП-хах пошли, с душой. Народ исконно русский даже слов подобрать не смог от восхищения, ограничился исконно русским матом», — написал пользователь с ником Lexan.

Напомним, боец «Азова» рассказал «ФАКТАМ», как сепаратисты заминировали подступы к баррикаде в Мариуполе, но не успели подорвать.

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