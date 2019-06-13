Инициатор декоммунизации Вятрович присоединился к партии Порошенко (видео)

Политика

В четверг, 13 июня, руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объявил, что присоединяется к партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Пост и видеообращение Вятрович выложил на своей странице в Facebook.

«Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и «Европейской Солидарности», — написал Владимир Вятрович. — Это — политическая сила, программу которой разделяю.

Это — команда, которая объединяет опыт и способность к изменениям. Мне по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности.

Знаю — мы имеем дерзновение принимать вызовы и иметь силу отвести угрозы.

Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

А именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины.

Изменения в Украине будут украинскими".

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