Дело Мамаева и Кокорина: суд вынес новое решение

Спорт

В четверг, 13 июня, состоялось рассмотрение апелляции по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых вместе с двумя сообщниками в избиении нескольких человек в Москве в октябре прошлого года.

Суд отклонил апелляции звезд российского футбола. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Братья Кокорины — Александр и Кирилл — осуждены на год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — на год и пять месяцев.

«Почему я улыбаюсь? Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?» — цитирует Александра Кокорина championat.com.

Напомним, что звезды российского футбола Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а подозреваемые спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела — младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Протасовицкий.

Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако он еще трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвященного вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода — до 25 сентября.

С учетом того, что один день в СИЗО равен 1,5 дня в колонии, форварду «Зенита» осталось провести за решеткой шесть месяцев, а полузащитнику «Краснодара» — пять с половиной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд отклонил апелляцию дебоширов Мамаева и Кокорина, оставив их за решеткой.

Фото sport24.ru

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