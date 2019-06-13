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- 17:26 Реформа рынка электроэнергии стартует вовремя, – Трохимец
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Реформа рынка электроэнергии стартует вовремя, – Трохимец
Все готово к своевременному запуску второго этапа реформы рынка электроэнергии, препятствий для введения конкурентного рынка нет. Об этом заявил президент Ассоциации энергетиков Украины Александр Трохимец во время заседания круглого стола «Риски и преимущества внедрения нового рынка электроэнергии».
«За последние два месяца не услышал ни одного весомого аргумента от критиков и лоббистов переноса рынка электрической энергии, который был бы аргументирован или с правовой точки зрения, или технической, и говорил бы о реальной неготовности рынка», — сообщил Трохимец.
Президент Ассоциации энергетиков Украины уверен, что своевременное введение конкурентного рынка электроэнергии обеспечит его работу по прозрачной модели.
«Никогда не выйдем из замкнутой спирали всех этих схем коррупционных в том числе при ручном регулировании (если не будет запущена реформа энергорынка). Нам однозначно надо выходить на рынок», — заявил Трохимец.
Эксперт считает, что подготовленный депутатами законопроект об отсрочке введения рынка электроэнергии не повлияет на своевременный запуск рынка: «С точки зрения регламента Верховной Рады отсрочка на три месяца уже невозможна. Почему? Потому что те законопроекты, которые были депутатскими, не включены в повестку дня. 1 июля — это дата введения рынка, а эти законопроекты не включены в повестку дня, и осталась одна только пленарная неделя, на которой могут тот или иной законопроект проголосовать».
Напомним, депутаты Верховной Рады Украины Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий зарегистрировали законопроект № 10 318 о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на три месяца. Законопроект не был внесен в повестку дня Верховной Рады.
С 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электрической энергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество.
Закон «О рынке электрической энергии» направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно — директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины «О рынке электроэнергии» реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электрической энергии является одним из обязательств Украины перед Европейским союзом (ЕС). Реформа в сфере энергетики — одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму полмиллиарда евро.
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