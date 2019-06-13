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Не простили 0:5 во Львове: главный тренер сборной Сербии отправлен в отставку
В четверг, 13 июня, исполком Футбольного союза Сербии принял решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Младеном Крстаичем, сообщает официальный сайт организации.
Поводом для отставки 45-летнего специалиста послужило неубедительное выступление сборной Сербии в отборе к Евро-2020, в частности, разгромное поражение от команды Украины во Львове (0:5).
Всего же под руководством Крстаича, возглавившего команду в декабре 2017 года, сербы провели 19 матчей, в которых отпраздновали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений (разница мячей — 30:21).
Имя нового главного тренера сборной Сербии назовут в ближайшие 10 дней. Наиболее реальный кандидат — экс-наставник сборной Черногории Любиша Тумбакович.
Ближайший отборочный матч в отборочной группе Евро-2020 сербы проведут 7 сентября в Белграде против Португалии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соперник сборной Украины в отборе к Евро-2020 не дрогнул на поле команды Германии.
Фото fss. rs
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