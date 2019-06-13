Украина

Россия внезапно предложила Украине мировое соглашение в разбирательстве с «Газпромом»: что об этом известно

Власти Российской Федерации предложили Украине заключить мировое соглашение по арбитражному разбирательству НАК «Нафтогаз» с «Газпромом». Об этом заявил глава Министерства энергетики страны-агрессора Александр Новак.

«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — сказал Новак, передает ТАСС.

По его словам, разрешение судебных споров Газпрома и «Нафтогаза» является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей России и Украины по газу.

Как писали «ФАКТЫ», ранее директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании «Нафтогаз Украина» есть реальная возможность через начавшийся новый арбитраж получить от «Газпрома» порядка 10 млрд долларов компенсации из-за отсутствия транзита российского газа через Украину после 2019 года.

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