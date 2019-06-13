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Жителей Киева предупредили о сильном загрязнении воздуха (список улиц)

19:58 13 июня 2019 117
Киево-Печерская Лавра
Инф. «ФАКТОВ»

Жителей Киева предупредили о возможности сильного загрязнения воздуха в столице. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В течение 12−13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5−6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Установившиеся недавно в Киеве метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) удержатся в Киеве до 18 июня.
Это приведет к дальнейшему накоплению загрязнения.

Как писали «ФАКТЫ», 13 июня в Киеве и Киевской области ожидается резкое ухудшение погоды.

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