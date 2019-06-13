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В Киеве и области ухудшится погода: чего ожидать
В Киеве и Киевской области 13 июня ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий! По данным Укргидрометцентра, в Киеве, в ближайший час и до конца суток 13 июня грозы», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в течение 13−16 июня будет господствовать жаркая, преимущественно сухая погода. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +30 +33 градусов. Со вторника, с 18 июня, в столице предполагается понижение дневной температуры до +27 +29 градусов. В течение 18−20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Более подробно о погоде в Украине в ближайшие дни читайте в материале «ФАКТОВ»: Жара немного спадет: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни (карта).
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