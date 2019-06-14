- 04:25 Градины с теннисный мяч: на Германию обрушился удар стихии
- 03:50 Пока Меган в декрете: принца Гарри уличили в слишком жарких объятиях с известной певицей
- 03:08 Нашли виноватого: в Польше вынесен приговор чиновнику, ответственному за рейс самолета Качиньского
- 02:55 «Воры в законе» обнаглели: в РФ экс-мэр города объявил голодовку из-за приспешников Шакро Молодого
- 02:16 Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола для фотосессии с женихом
- 01:12 Мировую не предлагали: в «Нафтогазе» опровергли поступление предложений от «Газпрома»
- 00:48 Няню ребенка Меган Маркл и принца Гарри заставили замолчать
- 00:15 Трамп продлил санкции против Лукашенко: названа причина
- 13.06 23:46 Нашла свою «половинку»: стало известно имя нового избранника Ани Лорак
- 13.06 23:27 Супрун рассказала, как правильно отсыпаться в выходные
- 13.06 23:21 Кто и зачем ходит к Зеленскому в АП: в сети появилось интересное видео
- 13.06 22:42 В Одессе таксист угнал машину своей клиентки
Нашли виноватого: в Польше вынесен приговор чиновнику, ответственному за рейс самолета Качиньского
Бывший заведующий канцелярии экс-премьер-министра Польши Дональда Туска Томаш Арабский приговорен к десяти месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года за халатность, приведшую к крушению президентского самолета над Смоленском. Об этом сообщает Польское Радио.
Отмечается, что Арабский осужден за то, что он не выполнил всех обязанностей в организации президентского рейса в Смоленск.
По мнению Варшавского окружного суда, он позволил организацию полета с президентом на борту по маршруту «Варшава — Смоленск», хотя аэропорт «Смоленск-Северный» в свете международного права не был аэропортом,
За невыполнение обязанностей суд приговорил также работника канцелярии премьера Монику Б. к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год. В то же время суд оправдал работника канцелярии премьера Мирослава К. и двух сотрудников посольства в Москве: Юстину Г. и Гжегожа Ц.
Прокуратура требовала заключения для подсудимых, в частности, для Арабского — 1,5 года тюрьмы с отсрочкой на четыре года.
Напомним, самолет Ту-154М президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находилось 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катынь. Все они погибли. Позже первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера назвала причиной катастрофы снижение ниже разрешенного минимума президентского самолета, который пошел на посадку, несмотря на густой туман. Власти Польши не согласилась с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии. Впоследствии появились данные, что якобы обнаружена запись взрыва на черных ящиках самолета Ту-154М.
В сентябре 2018 года группа экспертов из Польши совместно с российскими коллегами начали повторный осмотр обломков самолета Качиньского в Смоленске. Польские следователи завершили свою работу в Смоленске 7 сентября. Данный осмотр частей Ту-154М проходил в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подкомиссия по повторному расследованию Смоленской катастрофы, которую возглавлял Антони Мацеревич, пришла к выводу, что пассажиры и члены правительственного экипажа самолета ТУ-154 M погибли в 2010 году в результате взрыва, а не из-за столкновения с березой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...