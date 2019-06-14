Нашли виноватого: в Польше вынесен приговор чиновнику, ответственному за рейс самолета Качиньского

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Бывший заведующий канцелярии экс-премьер-министра Польши Дональда Туска Томаш Арабский приговорен к десяти месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года за халатность, приведшую к крушению президентского самолета над Смоленском. Об этом сообщает Польское Радио.

Отмечается, что Арабский осужден за то, что он не выполнил всех обязанностей в организации президентского рейса в Смоленск.

По мнению Варшавского окружного суда, он позволил организацию полета с президентом на борту по маршруту «Варшава — Смоленск», хотя аэропорт «Смоленск-Северный» в свете международного права не был аэропортом, т. е. не мог принимать самолеты такого статуса.

За невыполнение обязанностей суд приговорил также работника канцелярии премьера Монику Б. к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год. В то же время суд оправдал работника канцелярии премьера Мирослава К. и двух сотрудников посольства в Москве: Юстину Г. и Гжегожа Ц.

Прокуратура требовала заключения для подсудимых, в частности, для Арабского — 1,5 года тюрьмы с отсрочкой на четыре года.

Напомним, самолет Ту-154М президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находилось 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катынь. Все они погибли. Позже первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера назвала причиной катастрофы снижение ниже разрешенного минимума президентского самолета, который пошел на посадку, несмотря на густой туман. Власти Польши не согласилась с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии. Впоследствии появились данные, что якобы обнаружена запись взрыва на черных ящиках самолета Ту-154М.

В сентябре 2018 года группа экспертов из Польши совместно с российскими коллегами начали повторный осмотр обломков самолета Качиньского в Смоленске. Польские следователи завершили свою работу в Смоленске 7 сентября. Данный осмотр частей Ту-154М проходил в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подкомиссия по повторному расследованию Смоленской катастрофы, которую возглавлял Антони Мацеревич, пришла к выводу, что пассажиры и члены правительственного экипажа самолета ТУ-154 M погибли в 2010 году в результате взрыва, а не из-за столкновения с березой.

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