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Пока Меган в декрете: принца Гарри уличили в слишком жарких объятиях с известной певицей
Звезда фильма «50 оттенков серого», певица Рита Ора появилась на днях на благотворительном вечере организации «Сентебале». При этом журналисты отметили ее стильное мини, яркий макияж и озорной огонек в глазах.
Отмечается, что для выхода в свет исполнительница выбрала броское ультракороткое платье, которое было неуместным в этом случае. Но, похоже, так считали не все. В частности, молодой отец принц Гарри не мог оторвать глаз от Риты, пишет Valdtime со ссылкой на The Sun.
И вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы, касающиеся распространения СПИДа в Африке, наследник престола предпочел проводить время, беседуя с певицей. Об этом свидетельствует серия снимков, которую позже опубликовала сама Ора в Instagram.
На одном из них Гарри, пока Меган сидит в декрете, явно не по-дружески горячо обнимает блондинку. Похоже, что оставшись без пристального присмотра супруги принц, питающий слабость ко всему «американскому», решил вспомнить «холостые» времена. И позабыв, о находящейся в послеродовой депрессии Маркл, ищет новых ощущений.
Как на фотографии мужа и певицы отреагирует склонная к шопоголизму Меган — отправится за покупками или устроит взбучку зарвавшемуся супругу — позже, вероятно, расскажут британские СМИ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри потребовали от няни своего ребенка соблюдать секретность и не разглашать в прессе подробности воспитания своего первенца.
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