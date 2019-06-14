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Пока Меган в декрете: принца Гарри уличили в слишком жарких объятиях с известной певицей

3:50 14 июня 2019 30
Рита Ора
Инф. «ФАКТОВ»

Звезда фильма «50 оттенков серого», певица Рита Ора появилась на днях на благотворительном вечере организации «Сентебале». При этом журналисты отметили ее стильное мини, яркий макияж и озорной огонек в глазах.

Отмечается, что для выхода в свет исполнительница выбрала броское ультракороткое платье, которое было неуместным в этом случае. Но, похоже, так считали не все. В частности, молодой отец принц Гарри не мог оторвать глаз от Риты, пишет Valdtime со ссылкой на The Sun.

И вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы, касающиеся распространения СПИДа в Африке, наследник престола предпочел проводить время, беседуя с певицей. Об этом свидетельствует серия снимков, которую позже опубликовала сама Ора в Instagram.

На одном из них Гарри, пока Меган сидит в декрете, явно не по-дружески горячо обнимает блондинку. Похоже, что оставшись без пристального присмотра супруги принц, питающий слабость ко всему «американскому», решил вспомнить «холостые» времена. И позабыв, о находящейся в послеродовой депрессии Маркл, ищет новых ощущений.

Как на фотографии мужа и певицы отреагирует склонная к шопоголизму Меган — отправится за покупками или устроит взбучку зарвавшемуся супругу — позже, вероятно, расскажут британские СМИ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри потребовали от няни своего ребенка соблюдать секретность и не разглашать в прессе подробности воспитания своего первенца.

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