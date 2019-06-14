- 01:12 Мировую не предлагали: в «Нафтогазе» опровергли поступление предложений от «Газпрома»
- 00:48 Няню ребенка Меган Маркл и принца Гарри заставили замолчать
- 00:15 Трамп продлил санкции против Лукашенко: названа причина
- 13.06 23:46 Нашла свою «половинку»: стало известно имя нового избранника Ани Лорак
- 13.06 23:27 Супрун рассказала, как правильно отсыпаться в выходные
- 13.06 23:21 Кто и зачем ходит к Зеленскому в АП: в сети появилось интересное видео
- 13.06 22:42 В Одессе таксист угнал машину своей клиентки
- 13.06 22:36 В Харькове строительный забор обрушился на женщину с ребенком: видео и детали с места
- 13.06 22:06 В России указали на схожесть Зеленского с Путиным
- 13.06 21:17 Не только «Юзик»: еще один известный комик собрался в Раду от «Слуги народа»
- 13.06 20:47 Украина — Южная Корея: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019 в Польше
- 13.06 20:43 День медика в Украине: дата и история праздника
Няню ребенка Меган Маркл и принца Гарри заставили замолчать
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри потребовали от няни своего ребенка соблюдать секретность и не разглашать в прессе подробности воспитания своего первенца. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
В частности, автор книг о королевской семье Кэти Николл утверждает, что няне пришлось подписать обширное соглашение о неразглашении информации. В то же время ее освободили от необходимости приезжать по вызову в ночные часы. Это связано с тем, что ночью Маркл сама следит за ребенком и кормит его каждые несколько часов.
По словам Николл, герцогиня Сассекская не спешит приводить себя в форму и пока не посещает спортзал. Парад по случаю дня рождения королевы, который состоялся 8 июня, стал для нее первым выходом в свет после родов. Николл полагает, что замеченное у Маркл кольцо с бриллиантами было подарком от Гарри на первую годовщину свадьбы, которую они отметили 19 мая.
Напомним, что 6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», друзья Меган Маркл и принца Гарри рассказали о буднях королевской пары в качестве родителей. В частности, они сообщили, что 37-летняя Меган и 34-летний Гарри разделили обязанности: она кормит грудью, а он меняет ребенку подгузники и готовит.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..