Няню ребенка Меган Маркл и принца Гарри заставили замолчать

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри потребовали от няни своего ребенка соблюдать секретность и не разглашать в прессе подробности воспитания своего первенца. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В частности, автор книг о королевской семье Кэти Николл утверждает, что няне пришлось подписать обширное соглашение о неразглашении информации. В то же время ее освободили от необходимости приезжать по вызову в ночные часы. Это связано с тем, что ночью Маркл сама следит за ребенком и кормит его каждые несколько часов.

По словам Николл, герцогиня Сассекская не спешит приводить себя в форму и пока не посещает спортзал. Парад по случаю дня рождения королевы, который состоялся 8 июня, стал для нее первым выходом в свет после родов. Николл полагает, что замеченное у Маркл кольцо с бриллиантами было подарком от Гарри на первую годовщину свадьбы, которую они отметили 19 мая.

Напомним, что 6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», друзья Меган Маркл и принца Гарри рассказали о буднях королевской пары в качестве родителей. В частности, они сообщили, что 37-летняя Меган и 34-летний Гарри разделили обязанности: она кормит грудью, а он меняет ребенку подгузники и готовит.

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