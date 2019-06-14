Мир

Догонит Брэда Питта: Алек Болдуин все же станет отцом в шестой раз

Супруга Алека Болдуина Хилария заявила, что приняла твердое решение родить пятого ребенка. Об этом пишет издание Семь дней со ссылкой на Daily Mail.

Такой поступок супруги сделает актера отцом уже в шестой раз, поскольку кроме четырех детей от нынешней жены, у Болдуина есть еще 23-летняя дочка Айрленд — от его экс-супруги Ким Бэсинджер.

Таким образом, Болдуин присоединится к «клубу» самых многодетных голливудских папочек, догнав Брэда Питта, у которого есть шесть приемных и биологических детей.

В своем интервью миссис Болдуин, фитнес-тренер и признанный эксперт по здоровому образу жизни, объяснила, почему она непременно хочет стать мамой еще один раз.

«Дети — это то, что я люблю в жизни больше всего!» —призналась Хилария. Алек также подтвердил намерения своей жены: «Она хочет еще одного, чтобы у нашей Кармен появилась младшая сестричка, о которой она так мечтает!» — сообщил актер, который в настоящее время принимает активное участие в воспитании своих четверых младших детей — 5-летней Кармен, 3-летнего Рафаэля, 2-летнего Леонардо и малыша Ромео, которому пока всего год.

То, что Хилария уже планирует новую беременность, удивило многих. Ведь всего два месяца назад она поделилась с фанатами своим горем: супруга Болдуина потеряла ребенка, которого она вынашивала.

«Я пришла сегодня на очередное сканирование, и мне сказали, что его сердце больше не бьется… Все кончено.» — написала тогда Хилария. В то же время жена актера нисколько не жалеет о том, что рассказала всем о своей беде. «Я считаю, что всем необходимо говорить о таких вещах, а не держать боль в себе!» — объяснила миссис Болдуин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года полиция Нью-Йорка арестовала Алека Болдуина за драку за место на парковке в Гринвич-Виллидж. Так называется квартал на Манхэттене, где 60-летний Болдуин проживает со своей второй женой Хиларией и четырьмя маленькими детьми.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter