Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» (фото)

Шоу-бизнес

В возрасте 54 лет от рака яичников скончалась популярная мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Гонсалес получила популярность во всем мире, в том числе и бывшем СССР, благодаря телесериалам «Богатые тоже плачут», где она сыграла Марисабель (дочь главной героини Марианны и Луиса Альберто), и «Дикая роза», в котором Эдит играла Леонеллу Вильяреаль. В этих сериалах главные роли сыграла Вероника Кастро. Также она известна по сериалам «Золотая клетка», «Страсти по Саломее».

О том, что она больна раком, Гонсалес объявила в 2016 году. Она перенесла операцию, ее состояние улучшилось, но несколько месяцев назад болезнь вернулась.

У женщины осталась 14-летняя дочь Констанца, которую она родила от политика Сантбяго Крила. 24 сентября 2010 года Гонсалес вышла замуж за Лоренсо Ласо Маргайна.

Кадр из сериала "Богатые тоже плачут"

"Дикая роза"

Ранее «ФАКТЫ» писали — звезда сериала «Богатые тоже плачут» изуродовала себя «пластикой».

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