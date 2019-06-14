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Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» (фото)
В возрасте 54 лет от рака яичников скончалась популярная мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес. Об этом сообщает издание New York Daily News.
Гонсалес получила популярность во всем мире, в том числе и бывшем СССР, благодаря телесериалам «Богатые тоже плачут», где она сыграла Марисабель (дочь главной героини Марианны и Луиса Альберто), и «Дикая роза», в котором Эдит играла Леонеллу Вильяреаль. В этих сериалах главные роли сыграла Вероника Кастро. Также она известна по сериалам «Золотая клетка», «Страсти по Саломее».
О том, что она больна раком, Гонсалес объявила в 2016 году. Она перенесла операцию, ее состояние улучшилось, но несколько месяцев назад болезнь вернулась.
У женщины осталась 14-летняя дочь Констанца, которую она родила от политика Сантбяго Крила. 24 сентября 2010 года Гонсалес вышла замуж за Лоренсо Ласо Маргайна.
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