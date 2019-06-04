62-летняя рабыня Изаура взбудоражила сеть пикантными фото

Шоу-бизнес

Знаменитая бразильская актриса Луселия Сантуш, сыгравшая главную роль в популярном сериале «Рабыня Изаура», удивила поклонников смелым образом. 62-летняя актриса опубликовала в Instagram пикантные фото, на которых позирует в откровенных образах — в облегающем белом боди и черных чулках в сетку. В таком виде она приняла участие в театрально-поэтическом спектакле.

Поклонники восхитились стройной фигурой актрисы. Известно, что Луселия уже 20 является вегетарианкой, она старается употреблять только экологически чистые и натуральные продукты, но иногда позволяет себе кусочек пиццы, которую обожает. Раз в неделю она устраивает себе разгрузочные дни — съедает один апельсин и рис. Также актриса активно занимается спортом — она бегает по 10 километров, много ходит пешком, поднимается на гору Педра-да-Гавеа и ежедневно занимается йогой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью прошлого года Луселия Сантуш побывала в Украине. Ее пригласил известный телеведущий Дмитрий Комаров.

Также свою фигуру в купальнике показала российская певица Лолита Милявская.

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