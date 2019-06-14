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Пятая годовщина катастрофы Ил-76: в СБУ рассказали об убийцах украинских десантников (фото)
Приказ сбить украинский Ил-76, на котором в 2014 году в Луганск летели 49 десантников ВСУ, отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, приказ сбить самолет Минобороны Украины был принят в Кремле, а к его выполнению причастна ЧВК «Вагнера». «Исполнители — Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев после возвращения в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами — «Орденами Мужества», — говорится в сообщении.
В спецслужбе напомнили, что еще в октябре 2017 года возглавлявший тогда СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи спецслужбы выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК «Вагнера» Дмитрию Уткину. А 5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.
Эксклюзивное интервью с экс-начальником штаба АТО генерал-майором Виктором Назаровым, на которого возложили ответственность за гибель десантников и летчиков, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Генерал Назаров: Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом».
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