В возрасте 112 лет умерла старейшая британка, секретом долголетия которой был виски (фото)

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В доме престарелых графства Вустершир в возрасте 112 лет скончалась старейшая жительница Великобритании Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro. Рекордсменка утверждала, что секретом ее долголетия был глоток шотландского виски The Famous Grouse, который она ежедневно выпивала на ночь, разбавляя водой. Это вошло у нее в привычку с 50-летнего возраста. Врач сказал женщине, что виски в небольших дозах хорошо действует на сердце.

Грейс родилась в семье викария 16 сентября 1906 года, спустя пять лет после смерти королевы Виктории. Она пережила две мировые войны. За годы ее жизни успели смениться пять монархов и 26 премьер-министров. В 1933 году Грейс вышла замуж за инженера, с которым в любви и полном согласии прожила 53 года — до самой смерти мужа, который умер в 1986 году в возрасте 79 лет.

80-летняя дочь Грейс Дейрдре говорит, что ее мать оставалась активной и физически крепкой до самого конца. Буквально за несколько дней до смерти мать и дочь играли в «индор боулз» — популярную в Англии игру в шары в закрытом помещении. Джонс к концу игры несколько устала, но не жаловалась.

Теперь титул старейшей персоны в стране перешел к 111-летней Дороти Пейн из графства Кент.

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