В Киеве прохожие пытались ограбить умирающего мужчину (фото, видео)

Происшествия

В ночь на 14 июня в Киеве на территории Гидропарка обнаружили мужчину без признаков жизни. Тело лежало на земле недалеко от входа на станцию метро. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Как рассказали очевидцы, мужчина сидел на лавочке. В какой-то момент он упал на землю и начал хрипеть. Сначала люди подумали, что мужчина просто пьян. Все это время мимо него ходили веселые компании и не обращали внимание на происходящее. Также было несколько желающих заглянуть в карманы.

Спустя некоторое время, когда мужчина перестал хрипеть, двое очевидцев подошли к пострадавшему, но он уже не подавал признаков жизни, сообщает Информатор.

На вид умершему было около 60 лет. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Документов при мужчине также не нашли. Умерший не был бездомным, так как в кармане нашли кошелек с деньгами, а сам он был опрятно одет.

Он не был бездомным. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как писали «ФАКТЫ», в мае в Волынской области одному из пассажиров электрички стало плохо. Ему повезло, так как вагоне ехали студенты-медики, которые и спасли его.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter