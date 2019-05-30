«Счет шел на секунды»: студенты-медики спасли пассажира электрички, у которого остановилось сердце

Происшествия

В тот день студенты-медики Саша Багнюк и Виталий Ходаковский из города Киверцы Волынской области чуть не опоздали на электричку. Они должны были ехать в Луцк, где проходят практику в областной больнице. Ребята забежали в поезд за две минуты до отправления. И оказались там как нельзя кстати. В этот момент стало плохо одному из пассажиров. 63-летний мужчина начал задыхаться, потерял сознание. У него остановилось сердце. Саше, Виталику и еще двоим их однокурсникам Вите и Игорю пришлось оказывать мужчине первую помощь. Несмотря на то что тот уже был в состоянии клинической смерти, студентам удалось его спасти. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что надо делать при сердечном приступе до приезда «скорой».

«Мы объясняли перепуганным пассажирам, что учимся на медицинском и знаем, что делаем»

— Счет шел на секунды, — рассказывает «ФАКТАМ» 19-летний Саша Багнюк. — В таких ситуациях человеку нужно оказывать помощь немедленно. Каждая утраченная минута на десять процентов уменьшает шанс пациента выжить. Когда мужчине стало плохо, пассажиры электрички сразу же вызвали «скорую». Она приехала быстро — через шесть минут. Но, если бы никто не начал реанимационные мероприятия, этих шести минут вполне хватило бы для того, чтобы человек умер.

Когда Саша с Виталием забежали в электричку, мужчина уже был без сознания.

— Хорошо, что рядом с ним оказались Игорь и Витя, — говорит Саша Багнюк. — Они, как и мы, студенты Киверцовского медицинского колледжа. Тоже ехали на практику и попали в электричку раньше, чем мы. Когда мужчине резко стало плохо, Игорь и Витя первыми пришли на помощь. Они тут же открыли окна, чтобы поступал свежий воздух. В вагоне было очень душно. Ребята держали мужчине голову, пытались привести его в чувство. Но он не приходил в сознание и ни на что не реагировал. Я пытался прощупать пульс — его не было. По всем признакам это была клиническая смерть. Мы положили его на пол между сиденьями и начали оказывать первую помощь. Без кислорода в мозге человека происходят необратимые процессы, поэтому, как я уже сказал, дорога была каждая секунда.

По словам Саши Багнюка, больше всего студенты боялись ошибиться.

— Мы хорошо знаем теорию, но на практике никогда прежде с таким не сталкивались, — объясняет Саша. — Я не решался начать реанимацию живому человеку. А вдруг у него все же был пульс, а я просто не смог его прощупать? В таком случае реанимационные мероприятия могли только навредить. Но ребята тоже пришли к выводу, что это клиническая смерть. И мы начали действовать. Хотя, признаюсь честно, было страшно.

Мы с ребятами по очереди делали мужчине непрямой массаж сердца. Проводили реанимационные мероприятия, не прерываясь ни на секунду. После каждых тридцати «качаний» проверяли, не появилось ли у него дыхание. А потом продолжили реанимацию.

Наши одногруппницы, которые тоже там были (в электричке ехало много студентов, все — в областной центр на практику. — Авт.), говорили, что в какой-то момент мужчина начал розоветь. Хотя до этого был мертвенно бледным. Но пульс все равно не прощупывался.

— Я тоже все время думал об одном: только бы не навредить, — продолжает Виталий Ходаковский. — В то время как кто-то из нас делал мужчине непрямой массаж сердца, другой держал в правильном положении его голову, а третий приподнимал ему ноги. Делали все, как было необходимо. Тем временем и без того перепуганные пассажиры электрички запаниковали. Они сразу испугались наших активных действий. Были те, кто кричал: «Не трогайте его! Дайте ему нашатырь — он сам встанет и пойдет!» Мы объясняли, что учимся на медицинском и знаем, что делаем. Люди не верили: мол, что вы там умеете, такие молодые…

В этой электричке, следовавшей в Луцк, мужчине стало плохо. Фото с сайта https://pershyj.com

— Многие думают, что, если через две-три минуты реанимационные мероприятия не помогли, человека уже не спасти. Это неправда, — говорит Саша Багнюк. — На самом деле констатировать смерть можно только через 40 минут безуспешной реанимации. А до этого шанс спасти жизнь остается. Городок у нас небольшой, поэтому мы знали, что «скорая» приедет быстро. Нашей задачей было не прекращать оказывать человеку помощь до приезда бригады.

Продолжая массаж сердца, я мысленно умолял этого мужчину прийти в сознание. Наверное, никогда ничего не желал сильнее — только бы у него появился пульс, только бы выжил! За эти шесть минут совершенно незнакомый человек стал для нас родным.

«Папа плохо помнит, что с ним произошло. Говорит, что как будто бродил между двумя мирами»

— «Скорая» приехала через шесть минут, — вспоминает Виталий Ходаковский. — Хотя мне показалось, что прошло больше времени. У бригады были необходимые препараты и аппаратура. Мужчине тут же начали делать искусственную вентиляцию легких, ввели адреналин. Но эти меры тоже не дали результата. Помог только дефибриллятор, причем со второй попытки. После второго разряда мужчина начал дышать.

— Мы, как могли, старались помочь бригаде, — рассказывает Саша Багнюк. — Что-то подержать, набрать шприц… И в первую очередь не мешать. Врачи продолжали реанимационные мероприятия еще минут двадцать пять. Трудно передать наши эмоции, когда мужчина все-таки начал дышать. Общими усилиями мы его спасли! Еще до конца этого не осознавая, вместе с ребятами сопроводили его до машины скорой. Он не мог говорить. Но главное, что у него возобновился пульс, он дышал и приходил в сознание. Когда его увезли, мы поехали в областной центр, как и собирались. Электричка, кстати, никуда не уехала. Машинист ждал, пока мы вернемся. Люди в электричке, как оказалось, тоже нас ждали. Пассажиры приветствовали нас, благодарили. Благодарили и врачи. Они подтвердили, что первые минуты в таких случаях являются решающими и, если бы мы не начали оказывать мужчине помощь, приезда «скорой», он, вероятнее всего, не дождался бы.

Мы были просто счастливы, что этот мужчина выжил. Кто он и как его зовут, узнали позже. В результате пациента отвезли в ту же областную больницу, где мы проходили практику. Поэтому без проблем смогли его навестить. Когда приходили к нему, он еще был в реанимации и не мог разговаривать. Но врачи сказали, что будет жить.

В больнице мы познакомились с его женой и дочкой. Это была очень эмоциональная встреча. Они плакали, благодарили нас. Оказалось, в тот день 63-летний Александр (так зовут этого мужчину) ехал на работу в Луцк. Он каждый день ездит этой электричкой. Его жена в тот момент была за границей. Она рассказала, что и раньше у мужа возникали проблемы с сердцем и давлением. А тут жаркий день, в вагоне электрички душно…

Виталий Ходаковский, Игорь Подоба, Александр Багнюк, Виктор Гомон (слева направо) признаются, что на практике никогда раньше не сталкивались с подобными ситуациями. Фото с сайта https://pershyj.com

— Я всегда буду благодарна этим парням, — признается дочка спасенного мужчины Вера Копчук. — За то, что они есть, за то, что оказались в этой электричке. Папе повезло, что с ним ехали такие попутчики. Как рассказывали очевидцы, ребята быстро сориентировались и все сделали правильно. Папа еще в больнице, плохо помнит, что с ним произошло. Говорит, что в это время как будто бродил между двумя мирами. Возможно, позже он сможет рассказать больше.

«Хочу работать на „скорой“, боевое крещение уже прошел в электричке»

Саша, Виталик, Витя и Игорь о произошедшем в электричке долго никому не рассказывали. Приехали в Луцк и как ни в чем не бывало приступили к практике. В Киверцовском медицинском колледже, где они сейчас заканчивают четвертый курс, о случившемся узнали из поста в «Фейсбуке» заведующего Киверцовским отделением Волынского центра экстренной медицинской помощи Анатолия Каленюка.

— Ребята действовали правильно и профессионально, — сказал «ФАКТАМ» Анатолий Каленюк. — Они знали, что и как нужно делать, а это главное. Если бы студенты не начали оказывать мужчине помощь, у него не осталось бы шансов выжить к приезду «скорой». Этому мужчине действительно повезло, что рядом оказались ребята. Кстати, в прошлом году они принимали участие в соревнованиях бригад экстренной медицинской помощи «Волынские медицинские ралли». Я сам готовил их к этим соревнованиям и видел, как у них горят глаза, — им действительно было интересно. Уже тогда я понял, что они станут хорошими врачами. А в прошлом году в Киверцовском медицинском колледже мы провели курс от Европейского союза по реанимации. Двое из тех ребят, которые спасли в электричке мужчину, как раз проходили этот курс. Очевидно, знания им пригодились.

— Мы все, и преподаватели, и студенты, гордимся нашими ребятами, — сказала «ФАКТАМ» директор Киверцовского медицинского колледжа Татьяна Комшук. — Все четверо трудолюбивые, много и хорошо учатся. Они отзывчивые, неравнодушные и очень скромные. Если бы Анатолий Каленюк не написал об этом случае в соцсети, мы и не узнали бы ничего. Сейчас они уже выпускники.

Игорь, Виталий и Витя сейчас сдают внешнее независимое оценивание. Планируют поступать в университеты. А Саша Багнюк хочет работать на «скорой».

— Думаю, это как раз мое. Боевое крещение я уже прошел в электричке, — улыбается Саша. — А если серьезно, то сейчас как раз прохожу практику на станции скорой помощи. Буквально за неделю было много разных случаев. Например, несколько дней назад наша бригада спасла девушку, которая пыталась совершить суицид… Хочу и дальше спасать людей. Мне нравится такая работа.

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