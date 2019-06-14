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Боевики обстреляли жилые дома в Марьинке: много пострадавших (фото)
В ночь на 14 июня террористы «ДНР» обстреляли Марьинку. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
«Минометный обстрел начался сегодня, около 5.00 утра. Сейчас задокументированы повреждения 3 домов и хозяйственных помещений. Пострадала целая семья, проживающая по улице Шевченко», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции. Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко в доме № 292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести.
«86-летнего мужчину, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летнего ребенка госпитализировали в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Ребенок получил легкую контузию», — сообщили в полиции.
В соцсетях пишут, что члены семьи получили контузии и ушибы.
«Чудом никто не погиб. Старшего мужчину 1933 года рождения извлекли из-под завалов наши военные. Младшая — 8-летняя Варвара самостоятельно выбраться также не могла, вытащили ее тоже армейцы, которые и оказали первую медицинскую помощь. Дом полностью разрушен. Возвращаться семье некуда», — сообщил на своей странице в Facebook журналист Тарас Корниюк.
Как писали «ФАКТЫ», на днях украинским военным удалось взять под полный контроль населенный пункт Марьинка. Теперь до окраины оккупированного Донецка остается несколько сот метров.
Фото Нацполиция в Донецкой области, Facebook Тарас Корниюк
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?