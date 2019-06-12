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Украинские войска приблизились к Донецку: ВСУ заняли новые позиции (видео)
Подразделения Объединенных сил взяли под контроль позиции, находящиеся в нескольких сотнях метров от Александровки и Донецка. Ранее ВСУ заняли позиции противника под Мариуполем, откуда боевики контролировали населенный пункт Водяное.
О продвижении на Донбассе 24-й бригады сообщает журналист Алексей Кашпоровский. «24-ка оправдывает свой статус „Королевской“. Чуть больше месяца назад ее разведчики заняли серую зону в сторону Донецка и теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически, позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка», — пишет журналист на своей страничке в социальных сетях.
По его словам, «серая» зона передвинулась в Трудовской район. «Благодаря продвижению королевской пехоты, жителям Марьинки будет меньше „прилетать“. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии „Перестать стрелять“. Везде, где украинская армия уходит вперед — Мариуполь, Славянск, Лисичанск — резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку — если они и вправду хотят мира», — пишет Алексей Кашпоровский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае этого года пехотный батальон одной из бригад ВСУ в Луганской области продвинулся вперед и закрепился на новых позициях.
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