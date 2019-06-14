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Сервис Cashinsky поддержал пенсионеров займами под 0,01%
Микрофинансовая организация Cashinsky предложила украинским пенсионерам онлайн-займы под 0,01%. Это уже привлекло тысячи заемщиков, которые хотят взять кредит на сумму до 7 000 гривен и при этом не переплачивать в два раза больше.
В Украине пенсионеры привыкли доверять банкам. Проблема в том, что клиентам приходится тратить массу времени на сбор бумаг, дорогу, ожидание в очередях.
В Cashinsky желающие могут получить кредит на карту, избежав пустой траты времени на дорогу и ожидания. Процедуру можно пройти онлайн, уделив этому 14 минут. Функционал сервиса интуитивно понятный, поэтому даже люди старшего поколения смогут без проблем зарегистрироваться, подать заявку и получить денежные средства.
Отсутствие бюрократии является одним из главных достоинств микрофинансовой организации. Пенсионерам не придется собирать ряд справок, подтверждающих их платежеспособность. Оформить кредит онлайн можно с паспортом и идентификационным кодом.
Если у заемщика есть данные документы, электронная почта и мобильный телефон, он может в любое время суток подать запрос. Новым клиентам потребуется пройти регистрацию, указав email и пароль.
Отправить заявку на заем можно онлайн в личном кабинете. Перед получением кредита важно верифицировать банковскую карту, введя ее данные. В течение 14 минут придет ответ на запрос. Если он положительный, деньги через несколько минут отправят на карту.
МФО работает согласно действующему законодательству Украины. У нее есть лицензия, позволяющая на законных основаниях вести финансовую деятельность. Законность работы сервиса подтверждает свидетельство, с которым можно ознакомиться прямо на сайте.
Если регулярно оформлять и возвращать кредиты точно в срок, можно улучшить кредитную историю. Постоянным клиентам микрофинансовая организация предлагает ряд выгодных предложений, включая мгновенную обработку заявок. Детали можно узнать на официальном сайте Cashinsky.
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