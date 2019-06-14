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Доллар дешевеет: каким будет курс в ближайшие дни
Всю неделю стоимость доллара и евро снижалась. В пятницу, 14 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,41 грн за доллар и 29,82 грн за евро. Таким образом, по сравнению с прошлой пятницей официальный курс доллара снизился на 38 копеек, курс евро — на 36 копеек.
«Курс гривни укрепился, и с утра в пятницу торгуется на межбанке на отметке 26,40 грн за доллар, а на наличном рынке — 26,47 грн за доллар. Это происходит благодаря удачному размещению правительством Украины еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых на 7 лет. Фактически, этот заем формирует защиту для гривни на период осенних выплат по внешнему долгу, замещая пока не полученный транш от Международного валютного фонда.
На этом фоне заявления МВФ о том, что переговоры с Украиной о новом займе возобновятся только после выборов в парламент страны, назначенные на 21 июля, не оказывают влияния на динамику рынка. Тем более что участники рынка и без того были настроены на такое развитие событий с фондом.
Вероятно, на фоне этих новостей курс в ближайшей перспективе может закрепиться ниже 26,5 грн за доллар", — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.
Стоит отметить, что недавняя паника на финансовых ранках Украины в связи с заявлением известного бизнесмена Игоря Коломойского о том, что наша страна должна объявить дефолт, постепенно улеглась. Хотя в определенный период эта ситуация негативно отразилась на курсе национальной валюты fakty.ua/306 808 и вызвала нездоровый ажиотаж среди инвесторов. Однако министр финансов Украины Оксана Маркарова в очередной раз заявила, что реальных финансово-экономических оснований для столь радикального решения, как дефолт, нет.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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