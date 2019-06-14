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Занимался вымогательством: в Хмельницкой области задержали «криминального авторитета» по кличке «Брень» (фото)
В Нетишине Хмельницкой области сотрудники полиции совместно с оперативниками СБУ задержали на вымогательстве местного криминального авторитета по кличке «Брень». Ранее в Одессе задержали членов организованной преступной группы, которые занимались похищениями людей, вымогательством и разбойными нападениями.
Как сообщили в Хмельницком областном главке полиции, 35-летний житель Нетишина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имел в городе статус «смотрящего», под предлогом возврата несуществующего долга вымогал деньги у предпринимателя из Славуты. Делал он это систематически в течение последних трех лет, угрожая физической расправой и повреждением имущества потерпевшего.
Последний раз авторитет требовал у потерпевшего 2000 долларов США. Правоохранители задержали его во время получения части денег в размере 26 тысяч гривен.
Во время обыска у задержанного в салоне автомобиля изъяли 4 полиэтиленовых пакетика с порошкообразным и кристаллообразным веществом неизвестного происхождения и один сверток с измельченным веществом растительного происхождения.
По месту жительства одного из подельников авторитета по кличке «Кенгуру», также неоднократно судимого, изъяли 258 ампул препарата «Димедрол».
В полиции сообщили, что для задержания бандита привлекалось спецподразделение полиции «КОРД».
Сейчас следственные действия продолжаются. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе задержаны вымогатели, отобравшие с применением силы у мужчины крупную сумму денег и два автомобиля. Сотрудники управления стратегических расследований регионального главка совместно с бойцами спецподразделения «КОРД» задержали членов этнической группировки. По некоторым данным, задержанные — выходцы из Азербайджана, в том числе — криминальный авторитет «Кондур», являющийся «смотрящим» от «авторитета» Гули, который ныне скрывается в Турции.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.