Политика

При президенте Порошенко Украина вернулась к макроэкономической стабильности и росту, — Кристин Лагард

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард высоко оценила усилия Украины в период президентства Петра Порошенко. Об этом говорится в ее письме на имя Порошенко.

«Позвольте выразить свою высокую оценку вашему президентству», — написала Лагард.

Она также отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и МВФ при президентстве Петра Порошенко: в этот период «Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса в 20 142 015 годах».

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула: «Это было действительно выдающееся достижение в очень сложный период, ведь я хорошо помню те огромные вызовы, которые тогда встали перед Украиной».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что партия «Европейская Солидарность» обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter