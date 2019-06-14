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При президенте Порошенко Украина вернулась к макроэкономической стабильности и росту, — Кристин Лагард
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард высоко оценила усилия Украины в период президентства Петра Порошенко. Об этом говорится в ее письме на имя Порошенко.
«Позвольте выразить свою высокую оценку вашему президентству», — написала Лагард.
Она также отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и МВФ при президентстве Петра Порошенко: в этот период «Украина успешно вернулась к макроэкономической стабильности и росту после глубокого экономического кризиса в 20 142 015 годах».
Директор-распорядитель МВФ подчеркнула: «Это было действительно выдающееся достижение в очень сложный период, ведь я хорошо помню те огромные вызовы, которые тогда встали перед Украиной».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что партия «Европейская Солидарность» обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах 21 июля.
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