Украина

Свежие данные соцопроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» гласят, что на внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент могут попасть четыре политические силы. Ранее опрос КМИС свидетельствовал, что в парламент могут попасть пять партий.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», лидером электоральных симпатий среди политических сил по-прежнему является партия «Слуга народа» — ее готовы поддержать 42,6% среди всех опрошенных избирателей. На втором месте — «Европейская солидарность» (7,9%), далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (7,7%) и «Батькивщина» (7,2%).

Близко к 5-процентному барьеру, дающему возможность попасть в парламент, подошли партии «Сила и честь» (4,2%) и «Голос» (4,1%).

Также сообщаются, что за партию «Гражданская позиция» готовы проголосовать 2,4%, за Радикальную партию — 1,8% и «Свободу» — 1,3% всех участников опроса.

В то же время, среди тех, кто точно определился со своим выбором и примет участие в голосовании, голоса распределились так: «Слуга народа» — 51,3%, «Европейская солидарность» — 9,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 9,2%, «Батькивщина» — 8,7%, «Сила и честь» — 5% и «Голос» — 4,9%.

Исследование проводилось 29 мая — 6 июня. В соцопросе приняли участие 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», данные соцопроса, проведенного Институтом социологических исследований «Основа» гласили, что шансы преодолеть пятипроцентный проходной барьер есть у шести политических сил.

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