Вакарчук набирает, а Смешко — теряет: опубликован свежий рейтинг электоральных симпатий украинцев

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Наибольшие шансы на победу на внеочредных парламентских выборах 21 июля имеют пять политических партий, причем партия «Слуга народа» может получить поддержку 48,5% избирателей. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии, ссылаясь на результаты опроса, проведенного с 26 мая по 7 июня среди 2021 украинцев в возрасте от 18 лет и старше.
Кроме того, 5%-ный избирательный барьер преодолевают партии «Оппозиционная платформа/За життя» (потенциальный рейтинг — 11,8%), «Европейская солидарность» (8,1%), «Батькивщина» (7,8%), а также партия «Голос» (5,6%).
Пока не проходят в Раду партии «Сила и честь» (3,8%), «Радикальная партия» (2,9%), партия «Свобода» (1,9%) и партия Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» (1,8%).
Рейтинг других политических сил не превышает 1%.
Опрос был проведен в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность — не выше 1,4−3,3%.
Напомним, по итогам предыдущего опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским института социальных исследований им. Яременко, щансы попасть в Раду есть у четырех политсил, а еще две партии близки к преодолению проходного барьера в 5% голосов.
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